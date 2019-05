New York, multe fino a 250 dollari per i pedoni distratti al telefono

A New York sono state introdotte le multe da 25 a 250 dollari per i pedoni che attraversano la strada con gli occhi fissi sul cellulare.

Al Senato dello Stato di New York è stata presentata una disposizione secondo la quale le autorità locali possono multare i pedoni distratti dal cellulare da 25 a 250 dollari.

Questa misura si è resa necessaria perché ogni anno a New York 300 pedoni muoiono in incidenti stradali.

Le persone che attraversano la strada chattando al cellulare o controllando i social network in pratica pagano una sanzione per il fatto di mettere in pericolo, con la loro condotta, gli altri utenti della strada.

Gli incidenti stradali di questo tipo diventano sempre più frequenti. A questo proposito, nel 2011 l'Organizzazione mondiale della Sanità aveva pubblicato un rapporto dedicato alla sicurezza stradale e all’uso dei telefoni cellulari da parte dei guidatori in cui veniva sottolineato che l’uso dei cellulari da parte dei pedoni è una delle cause principali che espone questi ultimi al rischio di infortuni stradali.