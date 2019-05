Esperti indicano quali sono le cattive abitudini che danneggiano gli smartphone

In primo luogo ci sono i danni fisici dovuti alla noncuranza dei proprietari del dispositivo. Molto spesso, gli smartphone cadono o finiscono in acqua, con gravi conseguenze. Rischioso è anche lavare i dispositivi a impermeabili sotto l'acqua corrente: la pressione potrebbe fare entrare l’acqua all'interno del dispositivo.

Un'altra abitudine dannosa è quella di ricaricare la batteria dello smartphone durante la notte: cercare di inserire il connettore del caricabatterie al buio e alla cieca potrebbe portare alla sua deformazione. Inoltre, gli esperti consigliano di usare solo i cavi originali per la ricarica della batteria per evitare che si danneggi. Si consiglia inoltre di evitare di coprire il cellulare con indumenti o metterlo sotto il cuscino mentre è in ricarica: il surriscaldamento potrebbe dare luogo ad un incendio.

"Le batterie agli ioni di litio non amano il freddo e il caldo: caricare uno smartphone in estate al sole o in inverno in una macchina con il motore spento con temperature basse ne riduce notevolmente la durata", affermano gli esperti.

Un altro errore da evitare è quello di giocare con lo smartphone mentre è in ricarica, perché aumenta il surriscaldamento.

È anche importante tenere traccia delle applicazioni installate. Il loro funzionamento in background riduce significativamente la durata della batteria.