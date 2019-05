L’Ordine dei giornalisti russo esorta il neopresidente ucraino a far scarcerare Kirill Vyshinsky

"Kirill Vyshinsky si trova in carcere in Ucraina da oltre un anno solo per la sua attività giornalistica… Per il nuovo presidente dell'Ucraina è giunto il momento di porre fine a questa questione. Siamo fiduciosi che il controllo della legittimità del caso Vyshinsky possa portare alla sua scarcerazione. Per questo motivo esortiamo Vladimir Zelensky a prendere tutte le misure legali per la scarcerazione del giornalista Kirill Vyshinsky, vittima di un processo politico", ha detto Solovyev.

Chi è Kirill Vyshinsky?

Il giornalista Kirill Vyshinsky è stato arrestato a Kiev il 15 maggio con l'accusa di sostenere le repubbliche secessioniste del Donbass e di alto-tradimento. Date le accuse, il giornalista rischia fino a 15 anni di carcere. Il giornalista ha suggerito che il suo arresto faceva parte della campagna delle autorità ucraine per ottenere il sostegno degli elettori in vista delle elezioni presidenziali e parlamentari del 2019. Il termine della custodia cautelare è stato prorogato fino al 22 luglio.

© Sputnik . Stringer Dal carcere giornalista Vyshinsky ringrazia rappresentanti media per sostegno

L'arresto di Vyshinsky ha suscitato diffuse critiche da parte dei gruppi per i diritti dei giornalisti, che hanno affermato che tali azioni sono inaccettabili in una società democratica.

​Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che l'arresto di Vyshinsky è stato motivato politicamente, aggiungendo che l'incidente ha dimostrato una politica senza precedenti e inaccettabile da parte delle autorità ucraine che prendono di mira i giornalisti che svolgono il proprio lavoro. Il ministero degli Esteri russo ha protestato a Kiev, chiedendo alle autorità di fermare la repressione dei media.

Harlem Desir, rappresentante della libertà dei media presso l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), ha anche espresso la sua preoccupazione per le azioni dell'Ucraina nei confronti di Vyshinsky e ha chiesto la liberazione del giornalista, sottolineando che tutti i membri dell'OSCE si sono impegnati a creare le condizioni necessarie per consentire ai giornalisti di lavorare liberamente.

Lo scorso aprile altre 250 giornalisti russi e di altri paesi hanno firmato un appello rivolto al presidente ucraino Vladimir Zelensky, esortandolo a far scarcerare Vyshinsky. Un appello simile è stato inviato alle autorità ucraine da un gruppo di politici, giornalisti, personalità pubbliche e attivisti per i diritti umani dell'America Latina.