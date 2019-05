La USAF riproduce la livrea del caccia russo Su-57 su un F-16 (VIDEO)

Non è chiaro, tuttavia, come un caccia di quarta generazione possa simulare tutte le capacità avanzate del Su-57, soprattutto considerando il fatto che la sua livrea è realizzata con una vernice speciale per evitare il rilevamento radar, la cui composizione è segreta.

Il 64th Aggressor Squadron della US Air Force, con sede nella base aerea di Nellis, in Nevada, ha riprodotto su un suo F-16C Fighting Falcon la livrea del caccia stealth russo Su-57.

"Un nuovo avversario è arrivato. Il fantasma è qui! Abbiate paura!" recita un post sulla pagina Facebook della Nellis Air Force Base.

Gli aerei del 64th Aggressor Squadron sono specificamente progettati per simulare realisticamente i velivoli nemici, oltre che con le livree, con le tattiche e le possibili manovre, in base ai dati raccolti dall’intelligence.

I media locali, citando il comandante della base aerea, il generale Robert Novotny, affermano che in questo modo i piloti vengono addestrati a riconoscere e reagire ai caccia nemici.

L’usanza dell’aviazione statunitense di copiare le livree degli aerei nemici risale ai tempi della Guerra Fredda e vanta una considerevole collezione di tali velivoli nelle diverse basi in Alaska, Nevada, Virginia e Florida.

Il caccia russo di quinta generazione Su-57 è entrato in servizio nel 2010. È progettato per distruggere tutti i tipi di bersagli aerei, terrestri e marittimi. Combina elevata manovrabilità e velocità supersonica. È dotato di un moderno complesso di apparecchiature di bordo e sistemi che gli consentono di non essere rilevato dai radar.