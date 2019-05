Schianto bus in Germania, oltre 70 feriti e un morto

Un grave incidente stradale avvenuto la sera di domenica, il 19 maggio, sull’autostrada A9 nei pressi di Bad Dürrenberg, Germania, ha tolto la vita a una donna. Oltre 70 persone sono rimaste ferite.

Il pullman della compagnia Flixbus, diretto da Berlino verso Monaco con a bordo 75 persone, è uscito fuori strada e si è rovesciato. Nessun altro mezzo non è rimasto coinvolto nell'incidente. Al luogo sono arrivati 8 elicotteri, diverse squadre di soccorso, 56 ambulanze, 31 mezzi dei vigili del fuoco e polizia.

Secondo i media tedeschi i feriti sono stati trasportati in 14 diversi ospedali.

Lo schianto ha provocato grandi problemi con il traffico che è rimasto bloccato in entrambi i sensi per diverse ore. Per la prima mattina di lunedì la circolazione è ripresa.