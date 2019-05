Procura svedese chiede l’arresto di Assange

La procura svedese ha chiesto al tribunale di Uppsala un ordine d’arresto per il fondatore di WikiLeaks Julian Assange, si legge in un comunicato sul sito ufficiale dell'istituzione.

“Ho chiesto al tribunale distrettuale di arrestare Assange in sua assenza per sospetta violenza sessuale”, dichiara la vice del procuratore generale distrettuale Eva Maria Persson.

Persson precisa che se il giudice deciderà di prendere in custodia Assange, lei emetterà un mandato d’arresto europeo, che presuppone l’estradizione dell’imputato in Svezia.

Assange è stato accusato di molestie e violenze sessuali nel 2010 in Svezia. Nel 2012 il fondatore di Wikileaks ha cominciato a nascondersi presso l’Ambasciata dell’Ecuador a Londra, temendo l’estradizione in Svezia. La mattina dell’11 aprile del 2019 Assange è stato arrestato secondo un ordine emesso nel 2012 a causa della sua assenza in tribunale in Gran Bretagna e su richiesta delle autorità svedesi e statunitensi. L’Ecuador gli ha negato l’asilo diplomatico per via delle violazioni delle convenzioni internazionali.

Il presidente ecuadoriano Lenin Moreno ha dichiarato che Londra ha promesso di non permettere l’estradizione del giornalista nei paesi dove può essere esposto al rischio di pena di morte o tortura. A sua volta WikiLeaks accusa il paese sudamericano di avere violato il diritto internazionale negando ad Assange il diritto di asilo politico.

Il 1 maggio in Gran Bretagna, dove è recluso, Assange è stato condannato a 50 settimane di prigione per aver violato le condizioni di rilascio sotto cauzione.

Le indagini in Svezia sono state interrotte nel 2017, ma sono riprese il 13 maggio scorso. Secondo il caporedattore del portale Wikileaks, questa decisione della procura svedese sarebbe il risultato di pressioni politiche.

Gli esperti giuridici hanno spiegato che se avverrà l’estradizione di Assange in Svezia, l’indagato rischia fino a due anni di reclusione.