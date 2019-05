Niente più aggiornamenti Android per gli smartphone Huawei

L’azienda cinese Huawei avrà accesso limitato alle tecnologie e ai software Google. Questo significa che i gadget Huawei non riceveranno gli aggiornamenti del sistema operativo Android. Inoltre i proprietari di questi smartphone perderanno l’accesso alle applicazioni Google, come Google Play e Gmail.

Tuttavia i gadget Huawei continueranno a godere della versione open source di Android, il cui codice è aperto e ha libero accesso.

© Sputnik . Kirill Kallinikov Dalla CIA a Londra i dati su finanziamenti società Huawei da forze di sicurezza cinesi

Lo scandalo che coinvolge Huawei è iniziato dopo che la CIA ha accusato l’azienda di essere sponsorizzata dal governo cinese. Ancora prima gli USA e l’Australia l’avevano accusata di spionaggio e di raccogliere dati segreti tramite le proprie apparecchiature. Le autorità americane hanno a più riprese esortato i colleghi europei a riflettere sull’effettiva necessità di coinvolgere le aziende cinesi nello sviluppo delle reti 5G in Europa.

Il Ministero del Commercio USA ha intenzione di inserire Huawei e i suoi 70 dipartimenti nella sua lista nera per “attività che contrastano la sicurezza nazionale USA”.

© AP Photo / Evan Vucci Trump stanco dei tentativi di Bolton di “trascinare gli USA in guerra” - Times

In risposta l’azienda cinese si è dichiarata pronta a firmare con una serie di paesi, tra cui la Gran Bretagna, un accordo sull’inammissibilità dello spionaggio e in questo modo avere accesso ai contratti legati allo sviluppo delle reti 5G.

Mercoledì Donald Trump ha firmato una disposizione per dichiarare il regime di “emergenza nazionale” per via delle minacce cui sono esposte le tecnologie informatiche. Il ministro del Commercio ha ricevuto l’ordine di vietare qualsiasi accordo che possa rappresentare un rischio diretto alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti o dei cittadini americani.