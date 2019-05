Guardian: USA si oppongono all’aborto più di qualsiasi paese sviluppato

Secondo lo studio, i residenti negli Stati Uniti sono più ostili agli aborti che in altri paesi sviluppati, scrive The Guardian. Un sondaggio condotto da YouGov-Cambridge Globalism tra i 23 maggiori paesi è risultato che il 46% degli americani considera inaccettabile l'interruzione artificiale della gravidanza rispetto al 38% che lo accetta. Lo studio ha avuto luogo anche prima dei tentativi dell'Alabama di imporre un rigoroso divieto di aborto in tutto il paese e, secondo i suoi risultati, gli Stati Uniti sono allo stesso livello con paesi in via di sviluppo come l'India e la Turchia (rispettivamente il 48% e il 47% contro gli aborti), ma in ritardo rispetto ad altri paesi ricchi.