Deputato britannico accusato di spionaggio per la Cecoslovacchia e l’URSS

Jeffrey Robinson, un membro influente del Partito laburista britannico, che ha rappresentato il suo collegio elettorale nel parlamento del Regno Unito per oltre 40 anni, ha passato informazioni sensibili alla Cecoslovacchia e all'Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. Lo riporta The Mail on Sunday, citando i dati degli archivi dei servizi speciali rilasciati dalle autorità ceche.