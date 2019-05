Russia, il lanciarazzi multiplo Tornado-S è entrato in servizio

"La prima brigata del nuovo lanciarazzi multiplo Tornado-S è stata consegnata alle forze armate quest’anno. La produzione è iniziata e, secondo le istruzioni del ministero della difesa, è già stata sviluppata la documentazione necessaria per la modernizzazione del lanciarazzi multiplo Smerch al livello del Tornado-S", ha detto Kochkin.

Alla fine del 2018 il comandante Oleg Salyukov ha dichiarato che il nuovo nuovo lanciarazzi multiplo Tornado-S sarebbe stato presto consegnato all’esercito. Equipaggiare i veicoli da combattimento con un sistema di controllo automatico del fuoco consente maggiore precisione e la possibilità di sparare in modalità autonoma, riducendo in modo significativo il tempo necessario per impostare una missione di combattimento.