La Turchia parteciperà alla produzione dei sistemi missilistici russi S-500

Inoltre, riferendosi all’acquisto dei sistemi S-400, Erdogan ha affermato che si tratta di un "fatto compiuto".

In precedenza il quotidiano Haberturk ha riferito che il presidente turco ha inviato 100 ingegneri in Russia per la produzione congiunta dei sistemi S-400. Allo stesso tempo, Erdogan ha assicurato che non desisterà dall’acquisto dei caccia americani di quinta generazione F-35.

All'inizio di maggio, il direttore generale di Rostec, Sergey Chemezov, ha dichiarato che per la Russia è molto importante sviluppare una partnership tecnologica con la Turchia nel campo della difesa aerea. Egli ha aggiunto che se la Turchia desidera partecipare al progetto S-500 la Russia accetterà di buon grado.