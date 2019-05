Siria, abbattuti “oggetti sconosciuti” lanciati dalle alture del Golan (VIDEO)

"Oggetti sconosciuti sono stati lanciati dal territorio occupato da Israele, nel sud del paese. La difesa aerea li ha abbattuti", riferisce l’agenzia.

Ieri, una fonte militare siriana ha riferito a Sputnik che i sistemi di difesa aerea avevano respinto un attacco proveniente dalle alture del Golan.

Su Twitter è stato pubblicato un video dalla regione di Quneitra:

#Syria: for the 2nd day in a row, Air Defenses are firing at targets coming from #Israel. Video from #Quneitra province. pic.twitter.com/ZlYvSFVvGB