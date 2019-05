Grecia, Tsipras chiede il riconoscimento del genocidio dei greci del Ponto

"Ciò che accadde tra il 1914 e il 1923 è ampiamente noto a tutti i greci; è una profonda ferita sul corpo dell'ellenismo. Centinaia di migliaia di cristiani greci del Ponte furono espulsi e molti di loro furono barbaramente giustiziati. A confermarlo ci sono prove e documenti storici", ha detto Tsipras.

Il premier greco ha sottolineato che questo evento è una sconvolgente tragedia umana.

"Oggi la Grecia non chiede vendetta per i Greci del Ponto… ma pretende giustizia. Esige il riconoscimento degli eventi storici. Oserei dire che anche i nostri vicini lo riconoscono, perché la conoscenza della storia è la migliore scuola per fare in modo che queste grandi ferite del passato non si aprano di nuovo in futuro", ha osservato Tsipras.

© AFP 2019 / Aris Messinis Perché l’avvicinamento con gli USA priva la Grecia della sua “arma” principale

Egli ha annunciato di aver deciso la costruzione di un parco dedicato al genocidio a Salonicco, un museo sullo stesso tema ad Atene ed un dipartimento di studi sui greci del Ponto presso la facoltà di storia e archeologia dell'università di Salonicco.

In Grecia, il 19 maggio è il giorno dedicato alla memoria del genocidio dei greci del Ponto.