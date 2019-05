Risolto l’enigma del vetro giallo trovato nella tomba del faraone Tutankhamon

Gli studiosi affermano che il vetro giallo canarino è costituito da un minerale chiamato reidite, generato da un meteorite.

L'autore principale dello studio, Aaron Cavosie del Centro di Scienza e Tecnologia dello Spazio della School of Earth and Planetary Sciences di Curtin, osserva che gli studiosi sono però in disaccordo sulla natura della sua formazione. Molti pensano che si sia formato dall’esplosione di un meteorite nell’atmosfera terrestre; altri che si stato generato dall’esplosione del meteorite all’impatto con il suolo.

"Sia l’impatto che l’esplosione di un meteorite possono dare origine ad un processo di fusione. Tuttavia, solo gli impatti dei meteoriti creano onde d'urto che formano minerali ad alta pressione, quindi trovare tracce di reidite conferma che è stato creato come risultato dell’impatto di un meteorite", ha sottolineato Cavosie.

Il faraone Tutankhamon, della XVIII dinastia, regnò in Egitto dal 1323 al 1332 a.C.