Attivisti palestinesi e filo-palestinesi organizzano l’Eurovision alternativo

Gli attivisti palestinesi e filo-palestinesi hanno organizzato l’evento musicale Globalvision, un’alternativa all’Eurovision che si terrà stasera a Tel Aviv, in Israele, con diversi concerti in diverse parti del mondo in diretta streaming.

"La musica ci insegna ad avere compassione l'uno per l'altro, mentre il potere e la paura ci dicono di non prestare attenzione. Ma quest'anno l'Eurovision è usato per farci dimenticare il problema palestinese. Quindi, il 18 maggio non guardare Eurovision ma Globalvision: la trasmissione online delle esibizioni di talenti palestinesi con il supporto di artisti israeliani e internazionali", dicono gli organizzatori in un video promozionale.

I concerti di Globalvision si terranno nella città palestinese di Ramallah e in quella israeliana – a maggioranza araba – di Haifa israeliana. Altri concerti si terranno a Londra e Dublino.

Il motto del contest musicale alternativo è "Dare to dream together", avere il coraggio di sognare insieme.

Domenica scorsa a Tel Aviv si sono tenute delle manifestazioni di protesta contro lo svolgimento dell’evento musicale Eurovision 2019 in Israele. Le proteste contro la detenzione dell'Eurovisione in Israele. Circa una dozzina di attivisti filo-palestinesi hanno tenuto un sit-in davanti alla struttura dove si terrà il concorso musicale.

