Francia: gilet gialli celebreranno 6 mesi del movimento con nuove manifestazioni

Secondo la televisione locale, le proteste si svolgeranno su un certo numero di strade nel centro di Parigi, così come a Nancy, Reims, Besançon, Lione e in altre città. È possibile che durante le manifestazioni si verificheranno disordini, in quanto alcune azioni non sono state coordinate con le autorità.

Le azioni di gilet gialli si svolgono tradizionalmente il sabato, ma nelle ultime settimane il numero di partecipanti è diminuito notevolmente. Tuttavia, gli esperti osservano che i dimostranti più determinati continueranno a partecipare alle azioni.

I gilet gialli da novembre dell'anno scorso protestano contro le politiche economiche e sociali del governo.

Inizialmente, la maggior parte dei manifestanti erano rappresentanti della classe media che non cercavano lo scontro con la polizia. Tuttavia, nel tempo, i rappresentanti di gruppi più radicali si sono uniti al movimento, inclusi teppisti "professionisti".