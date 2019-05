Sondaggio Fox: Biden aumenta il suo vantaggio su Trump nei sondaggi per le elezioni

L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha superato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump di 11 punti percentuali in un sondaggio di opinione sulle prossime elezioni presidenziali del 2020, secondo quanto riportato dal quotidiano The Hill.

Secondo il sondaggio Fox News, il 38% degli intervistati è pronto a votare per l’attuale presidente repubblicano Donald Trump, mentre il 49% voterebbe per il candidato democratico Joe Biden.

Inoltre, dai dati del sondaggio risulta che Biden è in vantaggio rispetto ad altri candidati del Partito Democratico. Il 35% degli intervistati preferirebbe vedere l'ex vicepresidente nella corsa presidenziale, solo il 17% sosterrebbe il senatore del Vermont Bernie Sanders, i restanti candidati non hanno superato la soglia del 10%, osserva The Hill.

Alla fine di aprile, il giornale The Hill ha condotto il proprio sondaggio di opinione pubblica. Donald Trump ha mostrato un arretramento di 6 pp. dal democratico Biden.

Ad aprile, Joe Biden ha annunciato la sua candidatura per la campagna elettorale del 2020.

Trump più tardi ha detto che Biden probabilmente vincerà le primarie del Partito Democratico, che determineranno il candidato del partito per le elezioni.