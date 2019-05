Rivista militare USA: la nuova guerra nel corso Persico sarà costosa per gli Stati Uniti

Il conflitto armato con l'Iran danneggia solo gli interessi degli Stati Uniti, scrive John Dale Grover, vicedirettore in The National Interest. Se l'America, il cui esercito è già coinvolto in diversi conflitti regionali, deciderà di dare inizio a una guerra con la Repubblica islamica, non solo affronterà perdite finanziarie e umane, ma perderà anche la capacità di "respingere la Cina, la Corea del Nord e la Russia".

Il segretario di stato Mike Pompeo insiste sul fatto che Washington non è interessata a una guerra con l'Iran. Ma le azioni delle autorità statunitensi indicano il contrario: hanno ordinato l'evacuazione dello staff delle loro missioni dal vicino Iraq, scrive John Dale Grover, vice caporedattore di The National Interest.

Inoltre, secondo i resoconti dei media, il Pentagono ha ricevuto l'ordine di dispiegare 120.000 soldati in Medio Oriente "in caso di crisi". Dato che gli Stati Uniti in precedenza hanno usato un numero quasi simile di soldati durante l'invasione dell'Iraq nel 2003, sembra improbabile che queste truppe possano essere utilizzate per scopi diversi a un "cambio di regime" in Iran, sostiene l'autore.

Secondo il suo punto di vista, i funzionari e gli analisti militanti degli Stati Uniti hanno da tempo "ravvivato la minaccia iraniana". Oggi, le attività regionali e gli attacchi a quattro petroliere nello Stretto di Hormuz, presumibilmente condotti da Teheran, servono come pretesto per i preparativi militari.

© AP Photo / Andrew Harnik Amministrazione Trump, alcuni temono attacco da parte dell’Iran

Ma il terzo conflitto nel Golfo Persico non sarà necessario e sarà dannoso per gli interessi americani. Sebbene l'Iran "resti un nemico", non rappresenta un pericolo immediato per gli Stati Uniti. In caso di "guerra preventiva", il paese rischia di perdere vite, fondi e la capacità di "contenere la Cina, la Corea del Nord e la Russia, che sono molto più importanti", ha detto Grover.

In precedenza, facendo leva sui test missilistici dell'Iran e sul suo "sostegno al terrorismo", gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo nucleare "imperfetto, ma tuttora funzionante" con Teheran. Dopo aver apportato modifiche, questo accordo potrebbe avere successo, ma ora il suo destino è un grande punto interrogativo, ha detto il giornalista.

L'Iran non ha mai avuto e non ha ancora armi nucleari. Come parte di un accordo internazionale, ha inviato circa il 98% delle riserve di uranio arricchito alla Russia. Inoltre, la Repubblica islamica ha eliminato il 66% delle centrifughe per arricchire l'uranio, ricorda l'autore dell'articolo.

Anche dopo che Washington si è ritirata dall'accordo e reintrodotto le sanzioni, l'Iran ha continuato a rispettare l'accordo. Ma la mancanza di comunicazione e un meccanismo di distensione, insieme a continue minacce e pressioni, potrebbero spingere Teheran a riavviare il suo programma nucleare ai fini della deterrenza, ha detto Grover.

Secondo lui, i leader iraniani capiscono che non riusciranno a sconfiggere gli Stati Uniti. Ma hanno visto come i paesi non nucleari, tra cui l'Iraq e la Libia, sono stati distrutti, mentre la Corea del Nord è stata in grado di impedire l'intervento militare americano.

I sondaggi di opinione mostrano che gli americani comprendono intuitivamente che il ritiro di Washington dall’accordo con l'Iran e la reintroduzione delle sanzioni porteranno a una catastrofe. Tuttavia, sullo sfondo di azioni e dichiarazioni delle autorità statunitensi, sembra che Teheran sia "così pericolosa da poter attaccare, nonostante le sanzioni".

In particolare, il consigliere per la sicurezza nazionale di Pompeo e della Casa Bianca John Bolton ha avvertito di una "crescente minaccia" da Teheran. Inoltre, i bombardieri strategici statunitensi hanno condotto una "sortita di intimidazioni" vicino all'Iran, e un gruppo di portaerei è stato inviato nella regione, attira l'attenzione Grover.

Inoltre, le sanzioni hanno danneggiato l'economia iraniana. "Isolata e indebolita" Teheran non farà nulla che possa portare alla guerra, a meno che non decida che sarà in grado di sopravvivere in questo modo, crede il giornalista.

Osserva che anche gli alleati europei di Washington non sono d'accordo con la dichiarazione secondo cui l'Iran sta diventando sempre più minaccioso. Tuttavia, gli americani ordinari devono credere che l'Iran sia così pericoloso per poter entrare in conflitto armato con esso.

"La guerra non ha senso. Sarà contraria agli interessi degli Stati Uniti e ai desideri del popolo americano. L'America non avrebbe dovuto uscire dall'accordo e aumentare la pressione militare ed economica su Teheran", è convinto l'autore dell'articolo.

Secondo lui, le guerre in corso in Medio Oriente richiedono il pagamento di un prezzo enorme e l'Iran non farà eccezione a questa regola. Secondo le stime degli esperti, la guerra internazionale al terrorismo costerà ai contribuenti americani 5,6 trilioni di dollari. Per non parlare del fatto che questa campagna ha causato la morte di quasi mezzo milione di persone, inclusi civili.

Nel frattempo, i sondaggi di opinione mostrano che anche se agli americani non piace l'Iran, non lo considerano una minaccia paragonabile alla Corea del Nord, alla Cina o alla Russia. Secondo la ricerca di Gallup, dal 2015 gli americani hanno sistematicamente piazzato la Repubblica islamica al di sotto di queste tre potenze nucleari nell'elenco delle minacce.

"Tuttavia, Washington continua la campagna di pressione, che va contro la volontà del popolo americano e gli interessi degli Stati Uniti. L'accordo iraniano doveva continuare, ed entrambe le parti dovevano tornare ai negoziati. Partecipando attivamente alle guerre in Iraq, Afghanistan, Yemen, Somalia e Siria, l'America sta disperdendo le sue forze e le sue capacità. Gli Stati Uniti dovrebbero concentrarsi sulla prevenzione di conflitti e minacce, e non sulla ricerca di un'altra guerra terrestre in Medio Oriente", conclude John Dale Grover.