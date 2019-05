Militari sostituiranno le password con l'autenticazione multifattoriale

L'agenzia statunitense per i sistemi informatici di difesa ha iniziato a testare una tecnologia che eliminerà le password nella protezione dei dispositivi mobili, computer ed elementi connessi alla rete.

Secondo Breaking Defense, in futuro si prevede di utilizzare nuove tecnologie per proteggere i dispositivi collegati a reti governative e militari.

Secondo il direttore dell'Agenzia, il vice ammiraglio Nancy Norton, le ricerche del progetto sono state condotte negli ultimi 18 anni.

Si presume che la nuova tecnologia migliorerà in modo significativo la sicurezza dei dati top-secret e sensibili. Oggi è possibile utilizzare diverse tecnologie per la protezione dei dati, inclusa la crittografia con password o parametri biometrici e chiavi digitali registrate su speciali unità. Questi sistemi di sicurezza potrebbero essere vulnerabili. Secondo l'agenzia del Pentagono, i sistemi di intelligenza artificiale e l'autenticazione multifattoriale possono essere utilizzati per autenticare gli utenti autorizzati a ricevere informazioni segrete.

Nell'ambito delle ricerche condotte, gli esperti hanno identificato 46 caratteristiche chiave con cui sarà possibile effettuare l'identificazione dell'utente. Secondo quanto previsto, sarà quasi impossibile falsificare questi segni identificativi.