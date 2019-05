Morte fotoreporter Andrea Rocchelli nel Donbass, Ministro Interni ucraino si presenta in aula

Arsen Avakov, il ministro degli Interni dell’Ucraina, si è recato a Pavia, dove si svolge il processo a carico del paramilitare Vitaly Markiv. A Pavia nel corso il processo per la morte di Andrea Rocchelli e il suo interprete Andrey Mironov.

Arsen Avakov, il ministro degli Interni, si è presentato oggi, venerdì 17 maggio, in sala dell'Annunciata a Pavia, dove si svolge il processo per la morte di Andrea Rocchelli e il suo interprete Andrey Mironov, uccisi il 24 maggio 2014 nel Donbass. Il fotoreporter italiano si trovava nella zona del conflitto per raccogliere testimonianze sulla guerra civile.

"Avakov sarà presente in aula per sostenere il nostro soldato e fornire tutte le prove necessarie della sua innocenza". Lo si legge in una nota del Ministero dell’Ucraina.

"Sono pienamente convinto dell'innocenza di Vitaly Markiv", ha detto il ministro ucraino.

Markiv è stato arrestato nel luglio del 2017 in Italia con l'accusa di coinvolgimento nella morte del fotoreporter Andrea Rocchelli nei pressi di Slavyansk nella regione di Donetsk nel 2014. Ad essere la parte civile non solo la familglia Rocchelli, ma anche Federazione Nazionale Stampa Italiana ed Associazione Lombarda dei Giornalisti.

"Stando alle informazioni fornite dal giornalista francese sulle circostanze della morte nel 2014 nella zona ATO dei due giornalisti (l'italiano Andrea Rocchelli e il russo Andrey Mironov, ndr) il Pubblico Ministero di Pavia ha avviato un procedimento penale. Nell'ambito di tale indagine il materiale del giornalista francese dimostra che i succitati reporter sono rimasti uccisi dal fuoco di una suddivisione della Guardia Nazionale ucraina, nella quale prestava servizio Vitaliy Markiv", si legge in un comunicato pubblicato sul sito del ministero ucraino.