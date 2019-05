Gioca alla lotteria gli stessi numeri per 10 anni e vince

La fortunata esperienza del 42enne statunitense, che preferisce restare anonimo, è stata raccontata dal portale United Press International.

“I numeri che giovavo erano una combinazione di date importanti e numeri fortunati”, ha raccontato l’uomo. “Prima di partire per l’estero ho comprato una scheda per non perdermi l’estrazione. Come sono felice di averlo fatto!”.

Il giorno dopo l’estrazione l’uomo ha saputo di aver vinto il montepremi di 100 mila dollari. “Appena atterrato sono andato all’ufficio della lotteria a ritirare il premio direttamente dall’aeroporto. Non potevo proprio aspettare”, ha ammesso il fortunato.

L’amante dei giochi d’azzardo ha intenzione di spendere i soldi del premio per comprare una casa. “I miei numeri alla fine mi hanno portato fortuna dopo dieci anni”, ha concluso.

Nel 2018 un abitante della Carolina del Nord ha vinto alla lotteria dopo di aver giocato gli stessi numeri per 5 anni. In quel caso il premio era stato di un milione di dollari.