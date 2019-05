YouKnowMe: donne famose lottano per il diritto all’aborto

La firma della legge contro l’aborto da parte della governatrice dell’Alabama ha rilanciato una forte resistenza e manifestazioni tra le donne americane. Molte attrice e cantanti, da Lady Gaga a Reese Whiterspoon, hanno pubblicato sui social le loro storie e preoccupazioni verso il bando quasi totale con l'hashtag "Tu mi conosci".

Busy Philipps, l’attrice di serie tv, è stata la prima a giudicare pubblicamente il problema: "In molti pensano di non conoscere nessuna donna che abbia avuto questa esperienza, ma tu mi conosci. E allora facciamolo: se sei quell'una su quattro, raccontalo e facciamola finita con la vergogna". Da giovane aveva ricorso a un'interruzione volontaria di gravidanza. Il suo post su Instagram ha già ottenuto oltre 135mila like e ha scatenato la campagna conto la lesione dei diritti delle donne. L'hashtag #YouKnowMe è diventato immediatamente virale, decine di migliaia di donne di ogni età condividono le loro esperienze di gravidanze in età infantile e di scelte dolorose e rischiose.

Il 16 maggio nell’Alabama è stato approvato la legge contro l’aborto. Questa norma vieta quasi in ogni caso incluso lo stupro o l’incesto l'interruzione di gravidanza, la sua violazione verrà perseguita integralmente dalla legge republicana.