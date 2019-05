Pompeo soddisfatto dell’incontro con Putin

Mike Pompeo ha commentato l’incontro con Putin in un’intervista a Fox News Radio. “Siamo andati là con un’agenda sostanziosa di temi da affrontare e abbiamo portato a termine l’incontro con successo”.

Secondo Pompeo la collaborazione tra Russia e America è utile per i cittadini di entrambi i paesi. “Quando ero direttore della CIA abbiamo lavorato insieme per contrastare il terrorismo in tutto il mondo, condividendo tra i due paesi informazioni sul terrorismo. So con certezza che abbiamo potuto garantire la sicurezza degli americani grazie alle informazioni a noi fornite dai russi e so anche che abbiamo salvato le vite dei russi con le informazioni di cui eravamo in possesso”, ha spiegato.

Il segretario di stato ha aggiunto che proprio per questo la collaborazione nella lotta contro il terrorismo, come anche la situazione in Afghanistan e nella Corea del Nord, è tra le sfere concrete nelle quali gli USA e la Russia possono interagire.

© Sputnik . Ekaterina Lislova Lavrov ha discusso con Pompeo la questione dell'INF e dell'estensione del Trattato START

L’incontro tra Putin e Pompeo, che per la prima volta ha visitato la Russia nel suo ruolo attuale, ha avuto luogo il 14 maggio ed è durato circa un’ora e mezza. Le parti hanno discusso questioni di carattere internazionale, tra cui il conflitto in Siria e il problema dell’Iran, e hanno parlato della possibilità di un incontro tra Putin e il presidente americano Donald Trump in occasione del summit G20 in Giappone.

L’assistente del leader russo Yuri Ushakov ha sottolineato che la gentilezza della parte russa nel dialogo non significa che i russi siano pronti a scendere a compromessi che contraddicano gli interessi nazionali.