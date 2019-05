Caccia americano F-16 precipita in California (VIDEO)

Catastrofe in California vicino a una base dell'aeronautica militare USA, dove è precipitato un caccia F-16.

L’ufficio dello sceriffo locale ha confermato l’incidente e ha aggiunto che l’aereo è precipitato su un edificio. Il pilota è ricoverato in ospedale e non è in pericolo di vita.

Le fotografie e immagini video pubblicate dal canale televisivo locale ABC mostrato che l’aereo finisce in un edificio simile a un magazzino distruggendone il tetto.

Le cause dell’accaduto non sono ancora state stabilite, ma secondo alcune fonti l’aereo avrebbe avuto problemi con il sistema idraulico.

Nell’aprile dell’anno scorso un altro F-16 dell'aeronautica militare USA era precipitato nelle vicinanze della base aerea di Nellis, vicino a Las Vegas. L’ultimo incidente che ha coinvolto un caccia di questo tipo è invece avvenuto in Sud Corea lo scorso febbraio, quando un KF-16D coreano è precipitato sul Mar Giallo per via di un guasto tecnico.