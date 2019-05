Putin: portavo la mia anziana vicina di casa in braccio fino al quinto piano

Oggi, durante il convegno del Fronte popolare russo a Sochi, il presidente russo Vladimir Putin ha raccontato come spesso portava in braccio la sua anziana vicina di casa in un appartamento senza ascensore.

Nel corso del forum un giornalista, parlando del suo lavoro ad un documentario sui reduci di guerra, ha parlato del caso di alcuni anziani che sono rimasti bloccati in casa per sette mesi a causa del protrarsi dei lavori di sostituzione degli ascensori.

"Ho vissuto senza ascensore per quasi 30 anni, e ho portato spesso la mia vicina in braccio fino al quinto piano, perché non riusciva a fare le scale. Capisco perfettamente le persone che si trovano in una situazione del genere: è una cosa vergognosa", ha detto Putin.

