Media: l’aviazione bulgara saluta la first lady e la Lufthansa con due MiG-29

"Una fotografia di Ognyan Stefanov per l'aeronautica bulgara", recita la descrizione dell'immagine. Come notato nei commenti degli utenti, la foto risale all'ottobre del 2016.

I media bulgari suggeriscono che questo sia il modo con cui l’aeronautica militare intende salutare la first lady Desislava Radeva e la compagnia aerea tedesca, che la moglie del presidente ha promesso di non usare più.

In precedenza, Desislava Radeva, a causa della cancellazione del volo Lufthansa Francoforte-Valencia, non ha potuto incontrare i rappresentanti dei gruppi folcloristici bulgari. La first lady si è sfogata su Facebook promettendo di non usare mai più la compagnia aerea tedesca.