L'ambasciata russa in Gran Bretagna segnala pregiudizi nei confronti dei diplomatici

"Nonostante le dichiarazioni delle autorità britanniche, non vediamo alcun miglioramento della situazione, che, anzi, per certi versi, sta addirittura peggiorando. I pregiudizi della polizia di frontiera nei confronti del personale diplomatico russo negli ultimi anni sono diventati più frequenti, così come per gli ospiti dell'ambasciata", ha detto un portavoce dell’ambasciata.

Egli ha spiegato che la polizia di frontiera britannica è solita trattenere i diplomatici e gli ospiti della missione diplomatica quando passano attraverso il controllo dei passaporti per scoprire i dettagli delle loro attività lavorative, nonché "informazioni sensibili sul lavoro dell'ambasciata".

"Spesso, in tali situazioni, la polizia di frontiera minaccia di negare l'ingresso nel paese. Ci sono casi di ritiro temporaneo dei passaporti e negano la possibilità di mettersi in contatto con l'ambasciata”, ha spiegato.

La Russia si riserva il diritto di prendere misure nell'ordine di reciprocità, ha aggiunto il portavoce dell'ambasciata.