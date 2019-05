Putin: solo le persone con un obiettivo apprezzano le critiche

"Non tutti amano le critiche, dite. Ma ditemi, a chi piacciono? Nessuno le ama. Forse, soltanto le persone molto intelligenti, che puntano a risultati reali, le apprezzano davvero. Perché? Perché le critiche, se sono costruttive, aiutano a valutare i propri sforzi, a trarre conclusioni da ciò che non ha funzionato, a scoprire alcuni errori. Non bisogna pensare che tutti apprezzino le critiche. Nel lavoro dell’esecutivo, molto spesso ci capita di dover prendere delle decisioni non popolari, che sono tuttavia necessarie per il paese, la regione, il comune. Ebbene, è chiaro che qualcosa potrebbe non piacermi, ma dobbiamo avere il coraggio di farlo. Se amiamo davvero il lavoro che facciamo", ha ha affermato il presidente durante il media forum organizzato dal movimento civile "Fronte Popolare Russo" a Sochi.

