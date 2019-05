Venezuela, l’ambasciatore all’ONU accusa la CIA di corruzione dei vertici militari

"Trump vuole rovesciare i regimi con i colpi di stato. Proprio per questo motivo la CIA è presente in numero significativo in Venezuela: la CIA ha cercato di corrompere gli alti ufficiali dell'esercito, ma non ci è riuscita", ha detto Valero.

Il 21 gennaio sono iniziate proteste di massa in Venezuela contro l'attuale presidente del paese, Nicolas Maduro. Il 23 gennaio, il capo dell'Assemblea nazionale di opposizione, Juan Guaidò, si è proclamato l'attuale presidente del Venezuela, ed è stato immediatamente riconosciuto dagli Stati Uniti e da un certo numero di paesi dell'America Latina.

