Ekaterinburg, Putin propone sondaggio sulla costruzione di una nuova chiesa

Oggi il presidente russo Vladimir Putin ha proposto di condurre una consultazione tra gli abitanti di Ekaterinburg per capire la loro posizione nei confronti della costruzione di una nuova chiesa in una delle piazze della città.

"Esiste un modo semplice: condurre una consultazione tra gli abitanti. In questo modo la minoranza dovrà sottomettersi alla maggioranza, secondo il principio della democrazia. Naturalmente bisogna tenere conto dell'opinione e degli interessi di questa minoranza", ha affermato il presidente durante il media forum organizzato dal movimento civile "Fronte Popolare Russo" a Sochi.

Putin ha osservato che se la costruzione della struttura dovesse prevedere l’espianto di alberi, le autorità cittadine potrebbero ripiantarli in qualche altro posto.

"Questa è una questione regionale. La gente vuole che si costruisca una chiesa. Ma qualcuno si oppone. Ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione, e se parliamo degli abitanti di questo quartiere, ovviamente, è necessario tenere conto di questa opinione. Diverso è se a fare rumore sono gruppi di attivisti arrivati da Mosca apposta per fare polemica", ha spiegato Putin.

Il presidente ha aggiunto che una chiesa dovrebbe unire le persone, non dividerle. Quindi è necessario raggiungere un compromesso per risolvere questo problema, nell'interesse degli abitanti della città.

Il municipio di Ekaterinburg ha già fatto sapere che condurrà un sondaggio tra la popolazione riguardo la costruzione della nuova chiesa.

L’amministrazione municipale di Ekaterinburg intende costruire una nuova chiesa, dedicata a Santa Caterina, per i 300 anni della città. Questo progetto ha, però, suscitato il malcontento di tanti, preoccupati per la riduzione degli spazi verdi cittadini. Lunedì si è tenuta la prima protesta. Il governatore Yevgeny Kuyvashev, dopo aver sentito i manifestanti, ha dichiarato che non esiste alcuna base legale per annullare il progetto. Il giorno seguente si è tenuta un’altra protesta: 26 persone sono state arrestate. Altri 21 manifestanti sono stati arrestati mercoledì.