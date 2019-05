Decifrato il misterioso manoscritto di Voynich

Gerard Cheshire, dell'Università di Bristol in Gran Bretagna, è riuscito a decifrare il sistema linguistico del manoscritto Voynich e ha tradotto alcune delle sue frasi. Secondo lo scienziato, il manoscritto è scritto in una lingua romanza estinta, che era diffusa in tutta la parte europea del Mediterraneo. L'articolo con i risultati dello studio è stato pubblicato sulla rivista Romance Studies.