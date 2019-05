Comitato parlamentare britannico indaga i talk show d’intrattenimento

Il Comitato per le tecnologie digitali, per la cultura, lo sport e i media del Palazzo dei comuni del parlamento britannico, dopo il presunto suicidio di un concorrente del celebre programma televisivo The Jeremy Kyle Show, condurrà un'indagine indipendente su come i talk show televisivi sono regolati e quale tipo di supporto viene dato ai partecipanti di tali programmi, ha annunciato mercoledì il capo del comitato, Daniel Collins.

"Ci dovrebbe essere un'indagine indipendente su quali responsabilità abbiano le compagnie televisive nei confronti dei partecipanti ai reality show televisivi, e la commissione ha deciso d'indagare su questi problemi quest'estate", ha detto Collins in una dichiarazione.

Ha osservato che in programmi come il Jeremy Kyle Show, persone vulnerabili vengono pubblicamente umiliate e che non si possono prevedere le conseguenze di tale pubblicità. Pertanto, il capo della commissione ritiene che i canali televisivi dovrebbero prendersi cura dei partecipanti al programma e non pensare solo alle valutazioni.

"Con l'aumento della domanda di tali programmi, studieremo la regolamentazione dei media in questo settore, indipendentemente dal fatto che corrisponda al livello adeguato", ha affermato Collins.

Mercoledì scorso, ITV ha annunciato la cancellazione del Jeremy Kyle Show, il suo spettacolo diurno più popolare, che veniva visto ogni giorno da oltre un milione di spettatori. Il programma è andato in onda per 14 anni ed è stato costruito attorno a una discussione sui rapporti tra le persone, che spesso si trasformavano in litigi e scontri isterici, anche se molti partecipanti hanno affermato che il programma ha avuto un effetto positivo sulla loro vita.