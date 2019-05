Ragazza di 16 anni si suicida su incitamento dei suoi follower su Instagram

Una ragazza sedicenne della Malaysia si è suicidata dopo aver pubblicato su Instagram un post in cui chiedeva aiuto nel decidere tra la vita e la morte. Lo scrive il Guardian.

Il corpo della ragazza è stato trovato da un passante vicino a un centro commerciale a Kuching e ha chiamato la polizia.

Secondo le forze dell'ordine, poco prima della sua morte, l’adolescente ha pubblicato un sondaggio sulla rete con il titolo: "È molto importante, aiutatemi a scegliere tra D e L." Gli investigatori credono che D significasse la morte (death) e L vita (life), dal momento che la ragazza aveva anche scritto uno status su Facebook: "Voglio morire, sono stanca". Il 69 percento di coloro che hanno votato sul suo Instagram hanno scelto l'opzione "D".

Il Ministro dello Sport e della politica giovanile della Malaysia ha dichiarato che la tragedia è un segnale che indicherebbe la necessità di discutere sulle questioni di salute mentale a livello nazionale. Uno dei parlamentari locali ha espresso l'opinione che le ragazze che hanno votato per la morte potrebbero essere colpevoli della sua morte.

"Sarebbe ancora viva se la gente non avesse votato per il suicidio? Aveva bisogno di consigli per cercare un aiuto professionale? Dal momento che il tentativo di suicidio nel nostro paese è illegale, quindi la complicità con un tale atto può anche portare a una punizione", ha detto.

Nel gennaio 2019 nel Regno Unito, hanno iniziato a parlare della possibilità di bloccare i social network nel paese per proteggere i bambini. Secondo il ministro della Sanità, le autorità sono pronte a prendere tali misure se i social network non escogiteranno misure efficaci per combattere i contenuti pericolosi.