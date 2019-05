Bundeswehr ferma preparazione delle forze armate irachene

“La Bundeswehr ha fermato la preparazione. Ciò è legato anche al fatto che ci orientiamo in base alle azioni dei nostri partner che hanno fatto questo passo. Non significa che nei prossimi giorni la preparazione non possa essere riavviata. La decisione dipende dalla situazione”, ha dichiarato ai giornalisti il rappresentante ufficiale del Ministero della Difesa tedesco Jens Flosdorff.

LEGGI ANCHE: Usa ritirano dall'Iraq tutto il personale non di emergenza - ambasciata