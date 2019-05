Trovato metodo per vendere armi russe aggirando le sanzioni USA

In precedenza, per acquistare armi russe da un paese che le aveva precedentemente importate dalla Russia, un paese terzo era tenuto a fornire il servizio federale per la cooperazione tecnico-militare (VTS) con lo stesso documento fornito dal primo importatore: il certificato dell'utente finale, cioè l'obbligo di non rivendere ulteriormente l'arma.

Questo certificato era una conferma ufficiale che il paese acquisisce armi dalla Federazione Russa. Ora non è richiesto, e formalmente l'arma verrà acquistata dal fornitore diretto, e non sarà inoltre garantito alcun piano di rivendita.

Secondo la pubblicazione, citando una fonte del ministero della Difesa russo, gli Stati Uniti usano simili programmi di riesportazione per fornire armi ai gruppi ribelli in Siria: Croazia, Bulgaria e Arabia Saudita vi partecipano.