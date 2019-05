L’Agenzia spaziale russa creerà un centro per il telerilevamento della Terra

Il Centro nazionale russo per il telerilevamento della Terra sarà costruito su esempio del Centro nazionale per il comando del Ministero della Difesa e del Centro nazionale per la gestione delle situazioni critiche del Ministero delle Emergenze.

Il Centro nazionale per il telerilevamento della Terra sarà pronto per fine 2023 e il progetto costerà circa 2,5 miliardi di rubli (circa 34 milioni di euro)

Al convegno “Creazione di sistemi spaziali di telerilevamento della Terra: problemi reali” Valerij Zaičko, vicedirettore del dipartimento dei sistemi di navigazione spaziale dell’Agenzia spaziale russa (Roskosmos), ha rivelato alcuni dettagli del progetto.

“Vogliamo farlo su esempio del Centro nazionale per il comando della difesa e del Centro nazionale per la gestione delle situazioni critiche, in modo che questo sia un posto, una base, non solo per Roskosmos, ma per tutta l’alta dirigenza del paese, dove sia possibile guardare cosa accade al nostro paese dallo spazio. E non solo cosa accade al nostro paese, ma al mondo intero”, ha detto Zaičko.

Zaičko ha precisato che il Centro avrà un ruolo dominante nella pianificazione delle riprese fotografiche dello spazio, nell’organizzazione della ricezione di dati e nell’interazione con i centri di telerilevamento regionali e settoriali. Il Centro sarà localizzato in diversi punti. La sede principale si troverà nell’Istituto scientifico e di ricerca degli strumenti di precisione, nel quartiere moscovita di Otradnoe. Altre due filiali saranno probabilmente aperte a Kaljazin, circa 200 km a nord della capitale. Sempre qui potrebbe essere costruito un poligono per la calibratura e il processo di verifica dei satelliti.

