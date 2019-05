Nave commerciale italiana prende fuoco al largo delle Baleari

La nave si trova a 15 miglia dall’isola di Cabrera, si legge sulla pagina Twitter del servizio per le situazioni di emergenza delle Baleari. A bordo c’erano 25 membri dell’equipaggio di cui al momento attuale sono state evacuate 14 persone, mentre le altre sono ancora sulla nave e assistono i soccorritori.

Per estinguere l’incendio il servizio di soccorso in mare ha mobilitato due elicotteri e tre imbarcazioni. I membri dell’equipaggio evacuati sono assistiti dal personale medico, non ci sono feriti gravi. I motivi dell’incendio non sono ancora noti.

La nave Grande Europa di occupa del trasporto di mezzi di trasporto, è parte del gruppo Grimaldi e la sua costruzione risale al 1988. Era diretta dal porto di Palma di Maiorca a Valencia.

