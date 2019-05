Arabia Saudita, le autorità: attacchi Huthi mirano all'economia mondiale

Il bersaglio di questi attacchi, infatti, sarebbe anche l’intera economia mondiale.

Il ministro dell’Energia, dell’Industria e delle Risorse minerarie Khalid Al-Falih ha comunicato che l’oleodotto, che attraversa il paese dal giacimento nella provincia orientale al porto sulla costa occidentale, è stato attaccato da aeromobili a pilotaggio remoto con contenuto esplosivo e che di conseguenza due stazioni di pompaggio sono state danneggiate e il passaggio del petrolio è interrotto.

Dopo gli attacchi il movimento yemenita degli Huthi ha minacciato di attaccare altri punti di grande importanza per il paese.

Il Consiglio dei ministri ha dichiarato che questi “atti terroristici di vandalismo” contro l’oleodotto non sono solo finalizzati a danneggiare il regno iraniano, ma minano anche alla sicurezza del trasporto delle risorse energetiche e all’economia mondiale.

© AP Photo / Hani Mohammed Arabia Saudita, oleodotti attaccati da droni

Dal 2015 l’Arabia Saudita, leader della coalizione dei paesi arabi, partecipa agli scontri militari in Yemen a sostegno del presidente Abd Rabbih Manṣūr Hādī contro i ribelli Huthi che si sono impossessati del potere nel paese. Malgrado i costanti bombardamenti di massa nella zona settentrionale dello Yemen le truppe della coalizione non riescono ad allontanare gli Huthi dalle città principali, tra cui la capitale Sana'a. In risposta ai bombardamenti i ribelli continuano a lanciare missili e mandare droni con esplosivi nel territorio dell’Arabia Saudita, puntando soprattutto alle zone confinanti con lo Yemen.

