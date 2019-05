Usa ritirano dall'Iraq tutto il personale non di emergenza - ambasciata

A Washington hanno ordinato a tutto il personale "non di emergenza" schierato attualmente in Iraq di lasciare il Paese per via delle crescenti tensioni. Lo ha comunicato l'ambasciata statunitense a Baghdad.

L'ordine è stato emesso un solo giorno la dichiarazione del Comando centrale degli Stati Uniti che le forze della coalizione in Iraq erano state messe "a un livello elevato d'allerta" a causa di eventuali minacce nei loro confronti.

"I normali servizi visto in entrambi i posti [l'ambasciata a Baghdad e il consolato a Erbil] saranno temporaneamente sospesi, il governo degli Stati Uniti ha delle capacità limitate per fornire servizi di emergenza ai cittadini statunitensi in Iraq", riportano i diplomatici.

