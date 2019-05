Giappone: costruito nuovo treno Shinkansen con velocità fino a 400 km/h (VIDEO)

Secondo i creatori del nuovo treno ad alta velocità, il problema principale nel suo sviluppo il superamento dei tunnel, che sono molto frequenti sulle ferrovie giapponesi. Infatti all’ingresso delle gallerie, il treno deve superare un'enorme resistenza dell'aria. È per questo che l'Alfa-X è stato costruito con un "naso" insolito (e molto lungo). La sua lunghezza è di 22 metri!

Nei prossimi tre anni, Alfa-X composti da 10 carrozze effettueranno viaggi di prova senza passeggeri di notte. Durante questo periodo verranno controllati tutti i nodi del treno e le frenate d’emergenza: oltre ai freni standard, ci sono freni magnetici e anche i freni ad aria, che si trovano sul tetto.

LEGGI ANCHE: In Giappone sarà collocata una nuovissima nave d’assalto USA

Allo stesso tempo è possibile che l’Alfa-X non otterrà mai il titolo del treno passeggeri più veloce in Giappone. Infatti nel paese si lavora attivamente allo sviluppo del cosiddetto Maglev (Magnetic Levitation Train), un treno che scivola su una pista di magneti a una distanza di circa un centimetro e mezzo (questo riduce al minimo l'attrito e, di conseguenza, aumenta la velocità di movimento). Si presume che nel 2027 entrerà in funzione tra Tokyo e Nagoya, con velocità fino a 505 km / h, il che consentirà di spostarsi da una città all'altra in soli 40 minuti (ora quasi 2 ore). Certo per Maglev sarà necessario costruire nuove linee (cosa che potrebbero rendere il progetto estremamente costoso), ma l’Alfa-X è in grado di spostarsi lungo binari standard.