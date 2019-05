Libertà in cambio di focacce: catturato orso ladro di cibo in Kamchatka (VIDEO)

I cacciatori hanno catturato un orso, famoso per la sua recente audace rapina sull'autostrada Petropavlovsk-Milkovo in Kamchatka. L’animale ha rubato un contenitore di cibo da specialisti che erano giunti lì per allontanarlo dalla strada, il momento del "crimine" è stato ripreso da testimoni oculari.

L'orso, che veniva già nutrito da varie persone, era diventato impudente ed è stata presa la decisione di catturarlo. Fortunatamente per l'animale, non è stato riconosciuto come pericoloso, e il caso è stato limitato a un'operazione speciale di trasferimento e non all’abbattimento.

Lunedì scorso, 13 maggio, gli ispettori hanno portato sul luogo del “furto” una speciale trappola metallica nella quale hanno messo un esca, un pesce marcio, il cui odore attira gli orsi.

Tuttavia, la potenziale "vittima" non è rimasta colpita dalle offerte proposte, così sono state usate delle focacce con cavolo. L'orso non ha potuto resistere, ed è entrato nella trappola.

Come riportato da IA ​​"Kam 24", l’orso ladro, che per il terzo anno viene trasferito a centinaia di km, è stato portato a circa cinquanta chilometri nella foresta e rilasciato.

Secondo gli esperti, l'orso è sano, ben nutrito e ha tutte le possibilità di sopravvivenza indipendente in natura senza il cibo dato dall’uomo.

CERTE COSE POSSONO ACCADERE SOLO IN RUSSIA