Ce ne vorrebbero 3 di pianeti Terra se tutti consumassero come noi (occidentali)

In vista del annuncio di cosiddetto l'Overshoot Day per l'Europa il 10 maggio il Wwf lancia il suo appello impensierito ai capi dei 28 Paesi membri dell'Unione Europea, intendendo di elaborare un accordo comprensivo mirato a tutelare la natura e diminuire l'impronta ecologica dell'Unione Europea considerando non solo gli impegni derivanti dall'Accordo di Parigi sul clima ma anchè la necessità per la stabilità, la sicurezza e la prosperità europea a lungo termine.