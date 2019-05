In Alaska due idrovolanti della compagnia Princess Cruises si sono scontrati in volo.

Secondo le informazioni diffuse da NBC News ci sarebbero cinque morti e un disperso. Dieci feriti sono stati ricoverati in ospedale, tra cui uno in condizioni critiche e tre in condizioni gravi.

L’incidente è accaduto nelle vicinanze della città di Ketchikan, dove gli idrovolanti stavano trasportando dei passeggeri dopo un’escursione.