Latte materno congelato e amache: cos’altro è vietato portare sull’aereo?

Le severe regole di sicurezza di alcune compagnie aeree vietano ai passeggeri di avere con se a bordo alcuni oggetti per bambini, pena la confisca. Per esempio non si può portare il latte materno congelato, mentre va bene se non lo è. Inoltre è permesso avere con sé pappette per bambini in quantità illimitata, purché ogni contenitore non superi 2 litri di volume.

Il divieto riguarda anche gli accessori il cui scopo è quello di trasformare i sedili dell’aereo in "letti". Quindi è vietato portare a bordo le amache per i piedi, cioè comodi supporti per i piedi che vengono fissati al sedile.

Non tutti i turisti sanno che è vietato anche portare i giocattoli che imitano le armi. Anche le pistole ad acqua sono categoricamente proibite e possono essere confiscate dal personale.

In alcuni paesi, in oltre, vigono severe norme sul trasporto dei prodotti alimentari. Perciò prima di partire per un viaggio internazionale è buona norma studiare con attenzione le regole imposte dal paese di destinazione per non avere problemi e non vedere confiscati i propri souvenir.

Nonostante tutte le restrizioni generalmente è possibile portare a bordo senza problemi le medicine, sempre che il passeggero sia provvisto di ricetta, norma che riguarda soprattutto inalatori e siringhe di insulina.