"Bomba al Parlamento e palazzo presidenziale in Argentina": la polizia al lavoro

Attualmente sono al lavoro gli artificieri.

Il parlamentare argentino Carlos Gaston Roma ha dichiarato a Sputnik che i locali del Parlamento sono stati evacuati.

In precedenza un uomo armato aveva richiesto un incontro con il presidente argentino Mauricio Macri, ma è stato arrestato dalle guardie del palazzo presidenziale.

In Argentina questa non è la prima minaccia di bombe in luoghi pubblici nell'ultimo mese. Più di una volta erano arrivate telefonate che segnalavano la presenza di ordigni esplosivi nelle stazioni ferroviarie. Tutte le minacce si sono rivelate false.