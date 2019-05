Pubblicato video dell'atterraggio di emergenza di un aereo vicino Praga

Sabato scorso un aereo Piper PA-28-180 Cherokee C ha compiuto un atterraggio di emergenza nell'aerodromo di Příbram, centro situato a sud-ovest di Praga.

Secondo l'ufficio stampa della polizia ceca, il velivolo, con a bordo quattro persone, effettuava un volo turistico. Subito dopo il decollo, il pilota ha riferito alla torre di controllo di un guasto al carrello, che aveva danneggiato lo sportello.

Per un'ora e mezza l'aereo ha sorvolato l'aerodromo. Durante il sorvolo i soccorritori e le squadre di emergenza hanno lavorato sulla pista per garantire condizioni migliori per un atterraggio di emergenza.

La pista è stata coperta di schiuma, i vigili del fuoco e le ambulanze erano pronte ad intervenire tempestivamente.

Fortunatamente l'atterraggio è andato bene e nessuno è rimasto ferito.