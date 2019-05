Serbia: Occidente scontento dei nostri rapporti con la Russia

L’Occidente fa pressione su Belgrado per via dello sviluppo del suo rapporto con la Russia e con gli altri paesi, dichiara il ministro degli Affari Esteri serbo Ivica Dačić.

In un’intervista al canale TV Russia Today il ministro ha detto che Belgrado “è già abituata” a ricevere pressioni dall’esterno.

“Siamo resistenti alla pressione. L’Occidente trova da ridire su qualsiasi cosa. Abbiamo introdotto un sistema di esenzione dai visti con la Cina: l’Occidente è contrario. Lo abbiamo introdotto anche con l’India e l’Indonesia: l’Occidente è contrario. Lo facciamo con la Russia: ancora una volta contro. Firmiamo un accordo sul libero commercio con l’Unione economica eurasiatica e l’Occidente è sempre scontento. E tra l’altro non gli vanno bene solo le situazioni in cui è la Serbia a costruire rapporti. Quando invece sono la Croazia, l’Ungheria, la Germania a stringere amicizia con la Cina, l’Occidente non ha nulla in contrario”, ha detto Dačić.

Il ministro ha aggiunto che nei confronti del suo paese i paesi occidentali applicano doppi standard.

“La Germania e i paesi del Nord Europa possono usare il gas del Nord Stream, i serbi invece non possono comprare il gas russo: può avere su di loro una cattiva influenza! Cioè la Germania e gli altri paesi non sono esposti a questa influenza! Doppi standard. Ma noi vi abbiamo costantemente a che fare.”

© Foto : Nord Stream 2 Ministro austriaco annuncia sostegno al Nord Stream 2

Inoltre Dačić ha raccontato che la Serbia ha già cominciato a costruire il gasdotto di 400 km Turkish Stream e ha espresso la speranza che “in Bulgaria vada tutto bene e non ci siano ostacoli”. Secondo il ministro il gasdotto russo sarebbe il motivo principale della pressione esercitata su Belgrado, ma “non c’è nessun altro che proponga” il gas alla Serbia.

LEGGI ANCHE: Presidente Vucic: Serbia non permetterà che la sua libertà venga minacciata

Il Turkish Stream è un gasdotto progettato per l’export del gas dalla Russia alla Turchia attraverso il Mar Nero. Secondo quanto in programma, la prima linea del gasdotto sarà finalizzata a trasportare il gas naturale russo agli utenti turchi, la seconda linea invece sarà diretta ai paesi dell’Europa del Sud e del Sud-est. Il gasdotto dovrebbe entrare in funzione entro fine 2019.