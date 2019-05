Secondo il politico alle prossime elezioni europarlamentari è necessario scegliere deputati che cambino la politica dell’UE. Mélenchon ha inoltre criticato l’idea dell’ingresso della Georgia nella NATO, definendola “una stupida provocazione”.

“È nei vostri interessi avere deputati che non parteciperanno all’isteria anti-russa e pro-NATO che imperversa nel parlamento europeo”, ha detto Mélenchon.

Il politico ha inoltre messo in guardia riguardo all’idea di far entrare nell’alleanza nordatlantica l’Ucraina sottolineando che l’Europa non può controllare la NATO e non è interessata a “intensificare la tensione” con la Russia.

© REUTERS / Hannibal Hanschke Il Bundestag ha stabilito le condizioni per annullare le sanzioni alla Russia

I rapporti tra la Federazione Russa e i paesi occidentali sono peggiorati in relazione alla situazione in Ucraina e nella penisola di Crimea, che si è annessa alla Russia dopo un referendum. L’Occidente ha quindi accusato la Russia di aver intervenuto illegittimamente e introdotto delle sanzioni contro la Russia. Mosca a sua volta ha risposto occupandosi dello sviluppo industriale per contrastare le sanzioni sulle importazioni e ha più volte ripetuto che dialogare con la Russia nella lingua delle sanzioni è controproducente. Mosca rinnega qualsiasi accusa di Europa e USA e sottolinea che non sussiste alcuna prova.