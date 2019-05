Un sondaggio svela l'opinione pubblica sull'appartenenza della Crimea

Circa la stessa percentuale di persone ritiene che la Crimea non appartenga alla Russia. In Germania a pensarlo è il 43% degli interpellati. Tre anni fa, a marzo 2016, la situazione era diversa: il 45% dei francesi e il 48% dei tedeschi pensava che la Crimea non appartenesse alla Russia.

In Francia, Gran Bretagna e USA gli uomini ritengono più delle donne che la Crimea appartenga alla Russia: in Francia il 41% contro il 34%, in Gran Bretagna il 38% contro il 30%, negli USA il 31% contro il 23%.

Gli anziani considerano russa la Crimea più dei giovani in Francia, Gran Bretagna e USA: in Francia e Gran Bretagna chi ha più di 35 anni pensa che la Crimea sia russa più di chi ne ha meno di 35 (in Francia il 41% contro il 27%, in Gran Bretagna il 35% contro il 30%); negli USA gli over 35 lo pensano più dei giovani tra 18 e i 24 anni (il 28% contro il 18%).

© Sputnik . Alexey Malgavko Politico francese: in Francia tutti ritengono già la Crimea parte della Russia

Il sondaggio è stato condotto per Sputnik News dall’IFop, l’istituto di opinione pubblica più antico in Francia, tra il 9 e il 15 aprile 2019 in Francia, Gran Bretagna, Germania e USA.

Al sondaggio hanno preso parte 4.010 individui maggiorenni:

· Francia: 1 003 persone

· Gran Bretagna: 1 001 persone

· Germania: 1 005 persone

· USA: 1 001 persone

Gli individui selezionati costituiscono una buona rappresentazione della società per sesso, età e provenienza geografica. L’errore massimo di selezione dei dati per Paese si attesta a +/- 3,1% su un fattore di probabilità pari al 95%. Nel caso di un campione di 1000 persone, se la percentuale rilevata e del 10%, il margine di errore sarà di 1,8. La percentuale corretta è, quindi, compresa tra 8,2% e 11,8%.

In Francia, Gran Bretagna e USA le persone con un’istruzione universitaria considerano russa la Crimea russa più di quelle con un livello di istruzione basso o medio: in Francia chi ha un diploma di istruzione superiore pensa che la Crimea sia russa più di chi non ce l’ha (il 39% contro il 33%); in Gran Bretagna e negli USA chi ha un’istruzione avanzata è più incline a pensare che la Crimea appartenga alla Russia rispetto a chi ha un’istruzione media o bassa (in Gran Bretagna il 45% contro il 32% e il 31%, negli USA il 31% contro il 24% e il 25%).