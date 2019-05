Putin racconta quanto conta per lui partecipare al corteo del Reggimento Immortale

Oggi il presidente russo Vladimir Putin, in un’intervista al canale televisivo Rossiya 1, ha affermato che per ha un importante significato personale partecipare alla marcia del Reggimento Immortale.

"Ecco mio padre. Come poteva attraversare la piazza nel 1945? In nessun modo. Per tutta la vita ha zoppicato e se n'è andato con una scheggia di granata nella gamba. Tutte queste persone hanno potuto attraversare la Piazza Rossa alla parata della Vittoria? Ma loro, soldati ordinari, hanno ottenuto la vittoria, e l'hanno ottenuta ad un prezzo enorme", ha detto Putin.

Egli ha ricordato l’emozione provata quando ha partecipato per la prima volta al corteo del Reggimento Immortale, portando la foto di suo padre.

"Dal momento che non ha potuto farlo fisicamente, lo avrei fatto io portando la sua foto; se lo è meritato. Penso che migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone, quando marceranno con le foto dei loro parenti caduti, probabilmente, penseranno la stessa cosa di loro", ha spiegato Putin.

Il corteo del Reggimento Immortale è una manifestazione che si solge in Russia il 9 maggio, giorno della vittoria nella seconda guerra mondiale. I partecipanti sfilano nel centro di Mosca portando le foto dei parenti che hanno partecipato al conflitto.